Сербія залишиться без російської нафти через санкції ЄС

Про це повідомляє N1 з посиланням на відповідну заяву Міністерства гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії.

В ній йдеться проте, що новий пакет санкцій забороняє постачання російської сирої нафти через будь-який порт, морським шляхом, а Сербія імпортує сиру нафту, яка доставляється танкерами в порт Омішаль (в Хорватії).

«Це означає, що немає можливості постачати більше російської сирої нафти на НПЗ Панчево, але Сербія могла б імпортувати всі інші види сирої нафти, крім російської. Зокрема, раніше ми імпортували нафту з Іраку та деяких інших країн»,- зазначають у міністерстві.

Втім, там визнають – зробити це буде непросто. «Одним із очікуваних наслідків нового пакету санкцій ЄС є тиск на попит, тому що інші країни також будуть шукати альтернативи імпорту нафти з Росії», – пояснюють у міністерстві.

Також там обіцяють працювати над збільшенням запасів сирої нафти, яка б «при стабільних запасах нафтопродуктів забезпечувала додаткову безпеку на випадок зривів ринку».