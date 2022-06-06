СБУ нейтралізувала злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу

СБУ нейтралізувала злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення.

Про це йдеться у повідомлені Служби безпеки України.

До складу угруповання входило троє представників кримінальних кіл, яких російські спецслужби залучили до підривної діяльності.

У них виявлено зброю та обладнання, яке використовують російські спецпризначенці.

Серед вилученого – снайперські гвинтівки безшумної стрільби «Винторез», реактивна протитанкова граната РПГ-18 «Муха» і російські автомати безшумної стрільби «Вал».

“Винторез”, РПГ-18, набої та інше затриманих злочинців на Чернігівщині. Червень 2022. Україна. Фото: СБУ

Всі ідентифіковані зразки озброєння виробництва Російської Федерації.

Засоби ураження вони зберігали на території власних домоволодінь і в гаражах поблизу Чернігова.

Під час обшуків у зловмисників також виявлено:

снайперську гвинтівку СВД-С з глушником;

бойові осколкові гранати;

набої до стрілецької зброї;

оптичні приціли та прилади нічного бачення.

Гвинтівка СВД-С затриманих злочинців на Чернігівщині. Червень 2022. Україна. Фото: СБУ

Варто зауважити, що частина знайдених набоїв виявилися також бронебійною.

Наразі всі учасники групи затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідково: Гвинтівка «Винторез» – безшумна снайперська гвинтівка для підрозділів спеціального призначення, яка з’явилася ще у Радянському союзі. В Україні гвинтівку перестали використовувати через відсутність спеціальних набоїв.

Набої СП-6 затриманих злочинців на Чернігівщині. Червень 2022. Україна. Фото: СБУ

Автомат спеціальний «Вал» використовує спеціальні 9-мм дозвукові патрони СП-5 та СП-6. Бронебійний патрон СП-6 зі збільшеним сердечником із загартованої сталі здатний вивести з ладу автомобіль та навіть легкоброньовану техніку. Вона пробиває 8-мм сталевий лист на дальності 100 м, а 5-мм сталевий лист або бронежилети 3 класу – на всій відстані прицільної стрільби.