СБУ нейтралізувала злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення.
Про це йдеться у повідомлені Служби безпеки України.
До складу угруповання входило троє представників кримінальних кіл, яких російські спецслужби залучили до підривної діяльності.
У них виявлено зброю та обладнання, яке використовують російські спецпризначенці.
Серед вилученого – снайперські гвинтівки безшумної стрільби «Винторез», реактивна протитанкова граната РПГ-18 «Муха» і російські автомати безшумної стрільби «Вал».
Всі ідентифіковані зразки озброєння виробництва Російської Федерації.
Засоби ураження вони зберігали на території власних домоволодінь і в гаражах поблизу Чернігова.
Під час обшуків у зловмисників також виявлено:
- снайперську гвинтівку СВД-С з глушником;
- бойові осколкові гранати;
- набої до стрілецької зброї;
- оптичні приціли та прилади нічного бачення.
Варто зауважити, що частина знайдених набоїв виявилися також бронебійною.
Наразі всі учасники групи затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Довідково: Гвинтівка «Винторез» – безшумна снайперська гвинтівка для підрозділів спеціального призначення, яка з’явилася ще у Радянському союзі. В Україні гвинтівку перестали використовувати через відсутність спеціальних набоїв.
Автомат спеціальний «Вал» використовує спеціальні 9-мм дозвукові патрони СП-5 та СП-6. Бронебійний патрон СП-6 зі збільшеним сердечником із загартованої сталі здатний вивести з ладу автомобіль та навіть легкоброньовану техніку. Вона пробиває 8-мм сталевий лист на дальності 100 м, а 5-мм сталевий лист або бронежилети 3 класу – на всій відстані прицільної стрільби.
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