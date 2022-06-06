Росія пригрозила Чорногорії ядерною зброєю

У Росії знову погрожують іншим країнам ядерним ударом.

Цього разу вони лунали в бік Чорногорії за те, що не пропустили літак з головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Про це написав радник Офіса президента Михайло Подоляк у Twitter, передають новини сьогодні.

З погрозами виступив керівник Роскосмосу Дмитро Рогозін. Він заявив, що Росія може використати міжконтинентальні балістичні ракети «Сармат» по Чорногорії.

Зараз цей вид зброї випробовують.

Подоляк також зазначив, що в Росії звинувачують Чорногорію в нібито зраді так званій спільній історії країн.

«Це про вілли чиновників на Адріатичному узбережжі чи яхти в місцевих маринах? Країнам, які дають прихисток російському капіталу, слід задуматися», — написав він.