Російські військові примусово вивозять жителів Сєверодонецька, щоб мародерити

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко, передає УНІАН.

Він зазначив, що близько половини міста залишається окупованою.

«Бої дуже потужні. Усе ж таки сили росіяни кинули всі саме на Сєвєродонецьк», — додав голова РВА.

Власенко розповів, що є дані про вивезення людей з окупованої частини Сєвєродонецька до Луганська. Після цього росіяни займаються мародеством.

«Люди повертаються через тиждень, а їх квартири пограбовані», — підсумував він.