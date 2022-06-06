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Російські військові примусово вивозять жителів Сєверодонецька, щоб мародерити

Російська армія вивозить мешканців Сєверодонецька до Луганська, щоб мародерити та грабувати квартир

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко, передає УНІАН.

Він зазначив, що близько половини міста залишається окупованою.

«Бої дуже потужні. Усе ж таки сили росіяни кинули всі саме на Сєвєродонецьк», — додав голова РВА.

Власенко розповів, що є дані про вивезення людей з окупованої частини Сєвєродонецька до Луганська. Після цього росіяни займаються мародеством.

«Люди повертаються через тиждень, а їх квартири пограбовані», — підсумував він.

6 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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