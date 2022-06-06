МАГАТЭ нуждается в поддержке ООН для миссии на оккупированную РФ Запорожскую АЭС – глава агентства

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) нуждается в поддержке ООН в вопросах организации миссии на оккупированную войсками Российской Федерации Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), заявил генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси.

«Нам необходима поддержка ООН», – сказал он на пресс-конференции в Вене после открытия заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

По словам Гросси, он постоянно находится на контакте по этому вопросу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Надеюсь, что в ближайшие дни смогу сообщить вам о положительных новостях», – добавил Гросси.

На самом открытии заседания Совета управляющих МАГАТЭ Гросси сообщил, что активно работает над согласованием и организацией международной миссии агентства на ЗАЭС для выполнения основных работ по ядерной, физической безопасности и гарантиям на этой площадке. При этом он отметил, что рассчитывает на активную поддержку Совета.

«Мы разрабатываем методы для отправки такой миссии (…). Площадка Запорожской АЭС остается под контролем российских войск. Я неоднократно выражал свое серьезное беспокойство чрезвычайно напряженными и сложными условиями, в которых работает персонал станции и ее оператор», – отметил Гросси в докладе, опубликованном на сайте МАГАТЭ в понедельник.

По его словам, Украина обеспокоена перебоями в цепочке поставок запасных частей на ЗАЭС, а это значит, что «сейчас, по крайней мере, пять из семи необходимых базовых элементов ядерной и физической безопасности на объекте скомпрометированы».

Кроме того, Гросси со ссылкой на украинского ядерного регулятора отметил, что потерял контроль над ядерным материалом станции, который подпадает под действие Соглашения о гарантиях между Украиной и МАГАТЭ.

Также произошла потеря передачи данных из Запорожской АЭС в МАГАТЭ, добавил глава агентства.

Вместе с тем Гросси отмечает, что он принял к сведению обращение украинского правительства, в котором Украина призывает его и Гутерриша удвоить усилия, чтобы найти пути скорейшего освобождения ЗАЭС от российских захватчиков, возвращения станции под ее полный контроль и восстановления безопасности, а также разработки эффективных способов организации миссии международных экспертов ЗАЭС под эгидой МАГАТЭ/ООН.

Как сообщалось, ЗАЭС остается оккупированной РФ с 4 марта. 3 июня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что на ЗАЭС сложилась критическая ситуация по обеспечению стабильной и безопасной работы станции, практически отсутствуют запчасти и расходные материалы.

Гросси неоднократно заявлял о готовности осуществить миссию на ЗАЭС, о чем, по его словам, договаривается с украинской и российской сторонами. В частности, президент «Энергоатома» Петр Котин и советник премьер-министра Украины Юрий Бойко высказывались против визита МАГАТЭ на ЗАЭС во время ее оккупации.

МАГАТЭ во время войны уже провело три миссии на украинские АЭС: одну на Пивденноукраинскую и две на Чернобыльскую атомные станции.