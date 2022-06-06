Командував 5-ю армією РФ: українські війська ліквідували під Лисичанськом ще одного російського генерала

Українські військові ліквідували чергового російського генерала – це. За попередніми даними, в.о. командира 5-ї загальновійськової армії РФ Роман Кутузов.
Про це повідомив у Telegram речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
“Попередньо стало відомо, що сьогодні в Україні загинув так званий командир армійського корпусу “ДНР”, генерал-майор Кутузов Р. В.”, – зазначив він.
Як пишуть проросійські пабліки, генерала ліквідували в районі Лисичанська Луганської області.
Роман Кутузова був виконувачем обов’язки командира 5-ї загальновійськової армії, яка дислокувалася в Уссурійську.
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