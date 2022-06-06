 
 
  »

Командував 5-ю армією РФ: українські війська ліквідували під Лисичанськом ще одного російського генерала

Українські військові ліквідували чергового російського генерала – це. За попередніми даними, в.о. командира 5-ї загальновійськової армії РФ Роман Кутузов.

Про це повідомив у Telegram речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“Попередньо стало відомо, що сьогодні в Україні загинув так званий командир армійського корпусу “ДНР”, генерал-майор Кутузов Р. В.”, – зазначив він.

Як пишуть проросійські пабліки, генерала ліквідували в районі Лисичанська Луганської області.

Роман Кутузова був виконувачем обов’язки командира 5-ї загальновійськової армії, яка дислокувалася в Уссурійську.

6 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  