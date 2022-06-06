Голова оборонного комітету російської Думи заговорив про введення військ ОДКБ в Україну

Про це повідомляє російське видання «Московский комсомолец».

Генерал Картаполов заявив, що країни НАТО хочуть «залізти туди» під приводом миротворчої діяльності» і зазначив, що країни ОДКБ можуть підготувати відповідь «на такі вкиди».

ОДКБ – це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан і Киргизстан. Наразі члени ОДКБ відмовлялися відправляти війська в Україну для допомоги союзникам-росіянам.