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Голова оборонного комітету російської Думи заговорив про введення військ ОДКБ в Україну

Голова комітету російської Державної думи з оборони Андрій Картаполов не виключає, що на окуповані території Донецької та Луганської областей можуть ввести «миротворців» з країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ)

Про це повідомляє російське видання «Московский комсомолец».

Генерал Картаполов заявив, що країни НАТО хочуть «залізти туди» під приводом миротворчої діяльності» і зазначив, що країни ОДКБ можуть підготувати відповідь «на такі вкиди».

ОДКБ – це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан і Киргизстан. Наразі члени ОДКБ відмовлялися відправляти війська в Україну для допомоги союзникам-росіянам.

6 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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