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Франція домовляється з ОАЕ про поставки палива замість російських ресурсів

Франція веде перемовини з Об’єднаними Арабськими Еміратами про постачання нафти та дизельного палива як альтернативу поставок з Росії

Про це заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, пише Bloomberg.

«Ми шукаємо альтернативи постачання газу чи дизельного палива з Росії. Наприклад, Об’єднані Арабські Емірати можуть стати рішенням хоча б тимчасово для заміни російської нафти і дизельного палива. Це обговорення, які вже розпочалися з Об’єднаними Арабськими Еміратами», — сказав Ле Мер.

Крім того, Франція планує інтерсивніше вкладати кошти у морські вітряних електростанцій та інші види зеленої енергетики.

6 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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