Борису Джонсону хотят вынести вотум недоверия Окупанти наступають на Слов’янськ і Святогірськ, штурмують Сєвєродонецьк » Британія надасть Україні реактивні системи залпового вогню M270 Велика Британія надасть Україні реактивні системи залпового вогню M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, повідомляє «Європейська правда» із посиланням на Reuters. Воллес заявив, що підтримка Британії щодо України змінюється в міру розвитку російської тактики. «Ці високоефективні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого використання далекобійної артилерії, яку сили Путіна використовували без розбору, щоб зруйнувати міста», – заявив міністр. Надання систем M270 узгоджено із США, оскільки їх виробляє американська компанія і для передачі третій стороні потрібен формальний дозвіл Вашингтона.