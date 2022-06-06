Росія пригрозила Чорногорії ядерною зброєю Британія надасть Україні реактивні системи залпового вогню M270 » Борису Джонсону хотят вынести вотум недоверия Более 50 депутатов от Консервативной партии призывают вынести вотум недоверия премьер-министру Борису Джонсону. Вопрос поставлен на голосование в парламентской фракции тори. С призывом объявить о недоверии премьер-министру выступили по меньшей мере 54 члена парламента от партии консерваторов. Согласно закону, этого достаточно для того, чтобы вопрос был вынесен на голосование всей фракции. Поводом для этого стал гнев части консерваторов в связи с докладом Сью Грей, расследовавшей нарушения карантинного режима на Даунинг-стрит в разгар эпидемии коронавируса. В случае поражения Джонсону придется сложить полномочия премьер-министра. Однако, чтобы это произошло, недоверие ему должны высказать как минимум 180 его однопартийцев — большинство членов фракции. Согласно заявлению офиса премьер-министра, Борис Джонсон приветствует возможность объясниться перед соратниками по партии. «Это шанс положить конец многомесячным пересудам и позволить правительству подвести черту и двигаться дальше», — цитирует премьер-министра его пресс-служба. Голосование среди депутатов-тори пройдет в понедельник с 18 до 20 часов по местному времени