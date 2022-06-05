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Україна продовжує переконувати США надати далекобійні реактивні системи залпового вогню, — посол Маркарова

Надання ЗСУ далекобійних реактивних систем залпового вогню потрібні Україні не для обстрілів російських міст, а збереження життя українських військових

Про це Маркарова заявила під час розмови з журналістами у Вашингтоні.

«Україна завжди була дуже чіткою у своїх намірах: ми ніколи не нападали на Росію, не збиралися нападати, не збираємося й зараз. Як би нам не були огидні ті злочини, які росіяни чинять на території України, як би вони не вбивали, не тортурували, не гвалтували наших людей і дітей, ми – інші, ніж вони», — сказала Маркарова.

За її словами, Україна потребує систем залпового вогню із далеким радіусом дії.

«Нам потрібна більша дистанція — не тому, що ми збираємося стріляти по Росії, а тому, що ми хочемо, щоб наші військові знаходилися якомога далі від тих орків, і щоб ми зберегли кожне життя», — сказала посол.

5 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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