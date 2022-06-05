У Києві та області пролунали звуки вибухів

Про це повідомили у застосунку «єТривога», інформацію також підтверджують місцеві жителі.

Офіційної інформації про вибухи в Києві чи області поки немає.

ЗМІ повідомляють, що ракети влучили в один зі столичних районів. Після цього нібито спалахнула пожежа.

Оновлено.

Мер міста Віталій Кличко підтвердив Кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах.

«Друзі! Кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці. Більш детальна інформація — згодом», — написав міський голова Києва.

Також очільник міста Бровари Ігор Сапожко в телеграмі написав про вибухи в сусідніх громадах.

Близько 6 ранку ворог здійснив обстріл територій в безпосередній близькості до нашої громади. Станом на зараз інформації щодо руйнувань у Броварській громаді немає.

Закликаємо зберігати спокій та залишатися в безпечних місцях», — пише Ігор Сапожко.

Мер Броварів додає: «Після прильотів у столиці відчувається запах чадного диму у повітрі. Закрийте вікна і утримайтесь від прогулянок на вулиці».

Станом на 8 ранку Віталій Кличко повідомляє, що нині одна людина постраждала від російських авіаударів. Її госпіталізували.

«На цю мить жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки», — додав мер.