Папа Римский обсудит с руководством Украины возможность своего визита

Папа сообщил о предстоящей встрече во время общения с детьми во внутреннем дворе Ватикана.

Украинский мальчик по имени Сачар спросил Папу: «Можете ли Вы приехать в Украину, чтобы спасти всех детей, которые сейчас там страдают?»

Папа Франциск ответил, что часто думал об украинских детях последнее время и хотел посетить страну, но должен выбрать подходящее время.

«Нелегко принять решение, которое порой может принести больше вреда, чем пользы остальному миру. Я должен найти подходящий момент, чтобы сделать это, — сказал 85-летний понтифик согласно стенограмме ватиканского мероприятия. — На следующей неделе я приму представителей украинского правительства, которые приедут сюда, чтобы поговорить. В том числе — о моем возможном визите. Посмотрим, как всё будет», — сказал Франциск.

Война на Украине вынудила Ватикан пойти на ряд дипломатических компромиссов. Папа несколько раз косвенно критиковал президента России Владимира Путина за вторжение, но не называл его имени. Он использовал такие слова, как «неоправданная агрессия» и «вторжение», и сетовал на жестокость в отношении гражданского населения.

Понтифика приглашали в Украину президент Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, верховный архиепископ Украинской Католической церкви восточного обряда Святослав Шевчук и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

Андрей Юраш сообщил агентству Reuters, что у него, к сожалению, пока нет никаких подробностей встречи, о которой упоминал Папа.