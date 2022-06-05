Немає значення, де вони розташовані: експосол США заявив, що Україна може бити по російській артилерії на території РФ

Про це повідомляє «Укрінформ«.

«Якщо ми говоримо про російські військові підрозділи, які ведуть вогонь по українській стороні, — це і є цілі. Немає значення, де вони розташовані — в Україні або Росії», — каже Вільям Тейлор.

За словами дипломата, російська артилерія, яка стріляє з території РФ, виправдано буде ціллю для ураження.

«США мають робити більше, надавати додаткову індивідуальну зброю, взагалі більше видів зброї. Системи HIMARS та MLRS — це гарний хід, добре, що адміністрація ухвалила таке рішення. Зараз вони можуть розширити це й надіслати більше боєприпасів, ракет для цих пускових установок, це важливо. Сполучені Штати мають підтримувати Україну просто зараз усім, чим можемо», — заявив Вільям Тейлор.

Тейлор наголосив, що Росія також має великий арсенал, яким завдає значних ударів по українських позиціях.