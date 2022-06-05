Командир підрозділу «Азов»: На Херсонському напрямку ЗСУ рухаються вперед і тисне ворога до річки Інгулець

Командир підрозділу «Азов» Родіон Кудряшов розповів, що навколо Дніпропетровської області ситуація стабільно напружена

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Криворізький, Запорізький та Донецький напрямки з першого дня війни знаходяться під тиском. І Дніпропетровська область під великим тиском. Але місто Дніпро, завдяки силам ТрО та ЗСУ, знаходиться у відносній безпеці. Не вистачає протиповітряної зброї. Все інше в нормальному стані. Більш того, Криворізький напрямок — це Херсонський напрямок зараз рухається вперед. Ми тиснемо на ворога. Ворог покидає свої передові позиції та зміщується до річки Інгулець», — наголосив Кудряшов.

Також командир підрозділу «Азов» додав, що у Дніпрі зосереджено багато волонтерських штабів та місто приймає біженців з окупованих територій України.

«Дніпро зараз є форпостом нашої країни. В Дніпрі є лікарня ім. Мечникова, яка робить найскладніші операції. В лікарні зберігають життя нашим солдатам та переправляють їх на реабілітацію. Дніпро концентрує в себе військових, волонтерів та біженців», — зауважив Кудряшов.