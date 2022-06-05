Іспанія передасть Україні ЗРК Shorad Aspide та танки Leopard

Про це повідомляє El Pais.

За даними джерел видання в іспанському уряді, процес передачі Україні ЗРК Shorad Aspide малої дальності близький до завершення.

Що стосується танків Leopard 2A4, то вони постачалися Іспанії 1995 року з Німеччини. Частина з них мала бути модифікована, але через брак грошей законсервована. Близько 40 машин мають відновити та передати Україні. Скільки на це знадобиться часу наразі невідомо.

Також Іспанія готова навчити українських військових керувати танками.

За даними El Pais, до цього Іспанія постачала Україні лише боєприпаси та легке озброєння.