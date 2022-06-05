Україна продовжує переконувати США надати далекобійні реактивні системи залпового вогню, — посол Маркарова Казахстан переименовал марку своей нефти из-за санкций против России » Єврокомісія спростить отримання водійських прав для біженців з України Комісія ЄС розробить спеціальні правила для загальноєвропейського визнання водійських прав України. Видання Spiegel пише, що уряд Німеччини обговорює з Європейською комісією можливості визнання українських водійських прав. Відомо, що попередньо прессекретар від Лівих хотіла дізнатися, чи планує федеральний уряд винятки, оскільки новий іспит з водіння в Німеччині спричинить для біженців значні витрати, потребуватиме часу час і може ускладнитись мовним бар’єром. Крім того, багатьом із переміщених людей були потрібні водійські права для оплачуваної роботи. Іноземцям з країн, що не входять до ЄС, зазвичай дозволяється керувати автомобілем протягом шести місяців з водійськими правами своєї країни. Після цього потрібне водійське посвідчення, видане в Німеччині. Раніше повідомлялося, що Польща з 1 липня припинить виплати допомоги для українських біженців. Допомога в розмірі 40 злотих, тобто близько 320 гривень на день на харчування та проживання виплачувалася з початку російського вторгнення в Україну.