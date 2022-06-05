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Єврокомісія спростить отримання водійських прав для біженців з України

Комісія ЄС розробить спеціальні правила для загальноєвропейського визнання водійських прав України.

Видання Spiegel пише, що уряд Німеччини обговорює з Європейською комісією можливості визнання українських водійських прав.

Відомо, що попередньо прессекретар від Лівих хотіла дізнатися, чи планує федеральний уряд винятки, оскільки новий іспит з водіння в Німеччині спричинить для біженців значні витрати, потребуватиме часу час і може ускладнитись мовним бар’єром. Крім того, багатьом із переміщених людей були потрібні водійські права для оплачуваної роботи.

Раніше повідомлялося, що Польща з 1 липня припинить виплати допомоги для українських біженців. Допомога в розмірі 40 злотих, тобто близько 320 гривень на день на харчування та проживання виплачувалася з початку російського вторгнення в Україну.

5 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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