ЗСУ у Сєвєродонецьку відсунули ворога на 20%, окупанти втратили багато техніки та особового складу

Російські окупанти у Сєвєродонецьку були відсунуті на 20%, у ході боїв за місто вони втратили багато військової техніки та особового складу, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Я особисто вже чув багато разів, що Сєвєродонецьк російська армія захопила повністю. Хочу вам сказати, що ні, не захопила повністю. Крім того, якщо раніше була важка ситуація і близько 70% (міста – ІФ) було захоплено, то зараз відсотків на 20 їх відсунули назад», — сказав Гайдай в ефірі національного телемарафону в п’ятницю.

За його словами, у боях за місто російська армія втрачає багато військової техніки та особового складу.

«Вони намагаються звичайно перекидати певні сили (з інших напрямків – ІФ), щоб кидати в наступ і захопити Сєвєродонецьк. Але навіть ДНРівці вже відмовляються воювати, як вони кажуть, за ЛНР», — наголосив голова ОВА.

Він додав, що для повноцінного контрнаступу української армії поки що не вистачає далекобійного озброєння, проте, щойно воно надійде до ЗСУ від західних партнерів у достатній кількості, ворожу артилерію «відсунуть» від українських позицій.

«Потім російська піхота просто втече», — підсумував Гайдай.