Значна частина області окупована, загарбники чинять терор над місцевими, — боєць ТрО Запоріжжя

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

«Ситуація на Запоріжжі складна, значна частина території окупована, бо перебуває в зоні бойових дій…В деяких громадах відбуваються сильні бої. Російські загарбники чинять потужний терор проти мирного населення, зокрема проти фермерів. Українці створюють максимальний спротив: і мирний, і збройний», — наголосив боєць.

Денисов додав, на Запоріжжі окупанти викрадають мирних людей та грабують майно.

«Загарбники роблять все те, що чинили на тимчасово окупованих територіях ЛНР і ДНР. Вони викрадають людей з метою отримання викупу, також змушують фермерів співпрацювати, відбирають у них урожай. Також в районі Василівки змусили фермерів викинути весь врожай овочів, який вони везли на реалізацію. Якщо ж окупанти масово блокують вивіз українського зерна за кордон, то на території Запорізької області вони блокують вивезення врожаю для реалізації. Було нещодавно фото, як в районі блокпостів на дорозі просто валяються овочі, які окупанти змусили фермерів просто викинути…Це просто нелюди», — сказав він.