Названо строки постачання важкої зброї з Німеччини в Україну Евросоюз ввел санкции против Алины Кабаевой и основателя «Яндекса» » За 100 днів повномасштабної війни з полону звільнили 303 військових та ще 100 цивільних 3 червня, рівно за 100 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. За цей час вдалося провести 14 обмінів полоненими та звільнити 303 військових та 100 цивільних. В Мінреінтеграції додали, 403 звільненим надали необхідну підтримку Про це інформують на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. «Створено Національне інформаційне бюро (НІБ). Завдяки його роботі вдалося провести 14 обмінів полоненими та звільнити 403 особи: 303 військових та 100 цивільних. Звільненим наразі забезпечується вся необхідна підтримка», — йдеться в повідомленні. З 24 лютого організували 165 гуманітарних коридорів з небезпечних регіонів України. Виїхати змогли понад 300 тисяч українців. Понад 6500 тонн гуманітарної допомоги доправили жителям постраждалих регіонів. В міністерстві працює цілодобово кол-центр з кризових питань: 1548. Щоденно фахівці опрацьовують понад 300 звернень. 65 маріупольців, яких евакуювали з Азовсталі, відправилися на відпочинок на Буковину. Створений інформаційний ресурс «РеІнформ», де консультують жителів тимчасово окупований територій та внутрішньо переміщених осіб. Крім того, створено групу при Національній раді з питань відновлення.