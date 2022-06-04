У Німеччині стався дефіцит цигарок через війну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild.

Тютонова компанія Philip Morris закрила картонний завод у Харкові через війну. Через почалися проблеми з виробництвом упаковки для сигарет, особливо коробок нестандартних розмірів.

Постачальники зауважили, що в країні практично немає брендів Marlboro Red і Gold.

Philip Morris підтверджує, що через війну в Україні порушилися етапи виробництва сигарет.