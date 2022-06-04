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У Німеччині стався дефіцит цигарок через війну

пожежа від цигарки

У Німеччині спостерігається дефіцит сигарет через закриття заводу Philip Morris з виробництва картону в Харкові через вторгнення РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild.

Тютонова компанія Philip Morris закрила картонний завод у Харкові через війну. Через почалися проблеми з виробництвом упаковки для сигарет, особливо коробок нестандартних розмірів.

Постачальники зауважили, що в країні практично немає брендів Marlboro Red і Gold.

Philip Morris підтверджує, що через війну в Україні порушилися етапи виробництва сигарет.

4 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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