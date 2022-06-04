У Маріуполі окупанти зносять будинки, знищуючи докази вбивства ними цивільних

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

«Вчора після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами, окупанти приступили до прямого знесення будинків без розбору завалів. Перші будинки по пр. Єдності 56-60 за посиленою охороною з залученням «державних волонтерів» знесено», — зазначив він.

За словами Петра Андрющенка, росіяни знищують докази, не витрачаючи часу на пошук загиблих під завалами будинків.

«Дані про нові тіла загиблих неможливо отримати в зв’язку з тим, що після знесення все вивозиться на сміттєзвалище Лівобережного району. Якщо в будівлях залишались трупи, то їх разом зі сміттям вивантажено на сміттєвому полігоні», — наголосив радник мера.