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У Маріуполі окупанти зносять будинки, знищуючи докази вбивства ними цивільних

Маріуполь окупанти

У Маріуполі росіяни зносять обстріляні будинки, а загиблих мешканців вивозять на сміттєвий полігон

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

«Вчора після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами, окупанти приступили до прямого знесення будинків без розбору завалів. Перші будинки по пр. Єдності 56-60 за посиленою охороною з залученням «державних волонтерів» знесено», — зазначив він.

За словами Петра Андрющенка, росіяни знищують докази, не витрачаючи часу на пошук загиблих під завалами будинків.

«Дані про нові тіла загиблих неможливо отримати в зв’язку з тим, що після знесення все вивозиться на сміттєзвалище Лівобережного району. Якщо в будівлях залишались трупи, то їх разом зі сміттям вивантажено на сміттєвому полігоні», — наголосив радник мера.

4 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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