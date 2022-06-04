«Слуга» Безугла командує військовими у Сєвєродонецьку, наражаючи війська на небезпеку

Про це із посиланням на інформацію від очевидців — офіцерів ЗСУ у суботу, 4 червня 2022 року, у фейсбуці повідомила журналістка Яніна Соколова.

«Депутат від партії слуга народу Мар’яна Безугла темним лицарем від Офісу президента контролює військові операції у Северодонецьку. Дає вказівки командуванню. Висловлює претензії, хто де і як має бути, і в цілому координує дії військових як «людина згори», — заявила Соколова.

Як наголошує журналістка, таку інформацію нею отримано від військових, «які категорично проти втручання політиків у стратегічні рішення для країни і життя людей».

«Якого біса політик впливає на справи не її парафії, не ясно. І чому Офіс президента шле туди цю пані, якщо є роками перевірені, натреновані, професійні командири — не зрозуміло самим командирам. Але найголовніше: хто нестиме відповідальність за наслідки вказівок цієї пані на фронті», — зазначила Яніна Соколова.

У ситуацію з Безуглою у Сєвєродонецьку, на її думку, має струтитися президент.

«Володимир Зеленський якщо Ви не у курсі, зверніть увагу будь ласка. Довіра керівного складу між собою, генштабу і Міноборони, не потребує політикинь- агентів. Тим більше у країні, яка воює, є чимало справ у комітеті ВР, до якого входить Безугла. Військові самі впораються», — сказала журналістка.

При цьому вона навела фотопідтвердження своєї заяви щодо Безуглої у Сєвєродонецьку.

«Це фото мені надіслали друзі військові. Фото зроблене у штабі на сході країни», — наголосила Яніна Соколова.

Довідка

Мар’яні Безуглій 34 роки.

Має медичну освіту. До обрання у парламент працювала у поліклініці.