Росія вивела п’ять великих десантних кораблів у Чорне море

Наразі у Чорне море вийшло угруповання з п’яти великих десантних кораблів, зібране з трьох флотів ВМФ Росії.

Джерело: «Крим.Реалії»

Деталі: У Південній бухті – найбільшому відгалуженні Севастопольської бухти – біля Мінної стінки пришвартовано чотири ВДК.

Найближчі два на фото – це ВДК проєкту 1171 «Тапір». У складі Чорноморського флоту було три такі кораблі, один із них – ВДК «Саратов» знищений українською ракетою в порту Бердянська. Два інших – «Орск» і «Николай Фильченков».

Також біля Мінної стінки стоять два ВДК проєкту 775. На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: «Цезарь Куников», «Новочеркасск», «Ямал» и «Азов».

Наразі у 13-му судноремонтному заводі в Кілен-бухті стоять на ремонті ВДК «Новочеркасск» та «Азов».

Нагадаємо: За даними ОК «Південь», у Чорному морі наразі перебувають, окрім 5 ВДК, ще 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен.