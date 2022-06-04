Названо строки постачання важкої зброї з Німеччини в Україну

Перша важка зброя, обіцяна Німеччиною, може надійти в Україну наприкінці червня.
Про це розповів посол України в Берліні Андрій Мельник, передає німецьке агентство PNP.
Український дипломат з позитивом відреагував на нещодавню заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца про наміри передати Україні ракетні системи ППО Iris-T, проте закликав пришвидшити цей процес, оскільки передача важкого озброєння досі перебуває у підвішеному стані.
“Але якщо чесно, вже сотий день війни, і досі з Німеччини в Україну не поставлено жодної одиниці важкої техніки… Ви бачите, на скільки небезпечна ситуація”, – сказав Мельник.
Leave a Reply