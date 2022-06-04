ЗСУ у Сєвєродонецьку відсунули ворога на 20%, окупанти втратили багато техніки та особового складу За 100 днів повномасштабної війни з полону звільнили 303 військових та ще 100 цивільних » Названо строки постачання важкої зброї з Німеччини в Україну Перша важка зброя, обіцяна Німеччиною, може надійти в Україну наприкінці червня. Про це розповів посол України в Берліні Андрій Мельник, передає німецьке агентство PNP. Український дипломат з позитивом відреагував на нещодавню заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца про наміри передати Україні ракетні системи ППО Iris-T, проте закликав пришвидшити цей процес, оскільки передача важкого озброєння досі перебуває у підвішеному стані. “Але якщо чесно, вже сотий день війни, і досі з Німеччини в Україну не поставлено жодної одиниці важкої техніки… Ви бачите, на скільки небезпечна ситуація”, – сказав Мельник.