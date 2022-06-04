Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» — дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»

«Перші депортації були ще 18 лютого. У мене є підтверджувальні документи — директива МНС Російської Федерації на федеральні округи у розрізі областей і міст. Наприклад, щодо Ульяновської області та міста Ульяновська, скільки людей вони готові прийняти станом на 6 ранку 21 лютого. Тобто це — повідомлення про запланований строк проведення (депортації. — С.К.) і 100% готовність», — говорить колишня Омбудсман Людмила Денісова.

Це важливо, оскільки – згідно з міжнародним законодавством – примусова депортація є актом геноциду. Як і сексуальне насильство (коли Денісова розповідала про таки випадки, її критикували за надлишкову прямолінійність, і вона цю критику визнала) — спрямована на винищення нації. «Росіяни діють систематично – знищують українців на всіх фронтах, в буквальному сенсі», — акцентує. «Загалом депортовано в Російську Федерацію понад 1,5 мільйона людей. З них близько 300 тисяч – діти».

У вівторок Верховна Рада раптово звільнила Денісову із займаної посади. Юридичний спосіб, в який це було зроблено, виглядає доволі дивно, тож Денисова планує оскаржити звільнення. «Не для того, щоб поновитися, звичайно, а просто закон має бути один для всіх», — пояснює.

На її місце поки нікого не призначили (ширилися чутки, що на посаду претендує Ірина Верещук, проте вона сама – в спілкуванні з LB.ua – таке заперечила), а отже якийсь час країна залишатиметься без Уповноваженого з прав людини.