Киберкомандование США впервые подтвердило факт наступательных операций в поддержку Украины

Наступательные, оборонительные, а также — в сфере информационной безопасности. Так операции американских спецслужб охарактеризовал глава киберкомандования США генерал Пол Накасоне в интервью телеканалу SkyNews. Деталей он не сообщил, однако отметил, что все действия осуществлялись согласно букве закона, под контролем гражданских лиц и в соответствии с политикой, принятой Пентагоном. В Белом доме, в свою очередь, подчеркнули: операции не являются отклонением от действующей позиции Вашингтона. Пресс-секретарь Администрации Карин Жан-Пьер напомнила — еще до войны Россию предупреждали о том, что США намерены оказывать поддержку и помощь Киеву.

«Мы делаем именно то, о чем говорил президент. И он сказал это президенту Путину прямо, еще в декабре, о том что мы будем делать, если он нападет на Украину. Мы предоставим помощь в сфере безопасности украинцам, которая будет во много превосходить ту помощь, которую мы уже предоставляем, чтобы помочь им защитить свою страну», — отметила Жан Пьер во время брифинга в Белом доме.

Ранее в Киберкомандовании сообщали, что США проводят целую серию оборонительных операций, основанных на запросах от стран партнеров. По состоянию на май, всего их было проведено 28, в 16 странах, включая Эстонию, Литву, Черногорию, Северную Македонию и Украину. Впрочем, заявление о проведении наступательных операций остается по-прежнему редкостью.

«Я думаю, что цель этого заявления — продемонстрировать, что США поддерживают Украину и действия стран Запада в поддержку Украины. Подобное публичное заявление сейчас подчеркивает то, что США делают ставку на киберпотенциал и нашу поддержку усилий против российского вторжения. Такое приходится видеть не часто — большинство действий в киберсфере держатся в тайне. Эту ситуацию делает уникальной, во-первых, тот факт, что заявление было сделано, а во-вторых, его политическая значимость», — отметил в интервью «Голосу Америки» Ричард Форно (Richard Forno), директор программы по кибербезопасности в Университете Мэриленда.ак на эту риторику отреагируют в Кремле и есть ли угроза прямого столкновения с Москвой — это вопрос, который беспокоит некоторых экспертов. США обладают мощным потенциалом в сфере кибербезопасности. Однако открытость системы может сделать страну потенциально уязвимой. В частности, 85 процентов критической инфраструктуры США находится во владении частных компаний.

«Америка обладает лучшим киберпотенциалом в мире. Но вопрос в том, как использовать эти возможности против закрытого общества? Северная Корея, Китай или Россия — у них всех есть преимущество, потому что у нас структура настолько открыта», — рассказал в интервью «Голосу Америки» профессор университета Вебстер Джеймс Кертис (James Curtis).

При этом, подчеркивает Кертис, в наступательные операции США в киберсфере никогда не нацелены на гражданское население:

«Мы не можем отключать электрические сети, что может повлечь жертвы. Мы не сможем атаковать водные системы и другие критически важные объекты инфраструктуры, атомные электростанции и подобные объекты, что может привести к огромным потерям среди гражданского населения. Американские наступательные действия в первую очередь сосредоточены на военных целях командования и контроля. Преследовать гражданские цели — незаконно, неэтично и аморально. И американские протоколы построены таким образом, чтобы не позволить этому случиться. И это принципиально отличается от того, что мы видим сейчас в Украине, где русские нападают на школы и больницы. Это — военное преступление».

В преддверии вторжения в Украину и сразу после этого Россия осуществила целый ряд кибератак на украинскую инфраструктуру. Детали некоторых операций представила компания Microsoft в докладе в конце апреля, также отметив, что часто операции в киберсфере совпадали по времени с традиционными военными атаками.