Генерал Уэсли Кларк: «НАТО окажется в опасности, если Украина не сможет остановить Путина»

Среди символов российского военно-патриотического мифотворчества РСЗО занимают, наряду с автоматом Калашникова, ведущие место. Кремлёвская пропаганда регулярно продвигает мнение о том, что РСЗО – это оружие победы и предмет особой национальной гордости – не даром их называют «Катюшами»: в честь популярной песни Блантера и Исаковского, написанной в 1938 году и якобы давшей второе название первым советским РСЗО БМ-13.

Поэтому эмоциональная реакция Кремля на решение президента Байдена поставить в Украину более совершенные реактивные системы и была столь бурной. Российские СМИ цитировали посла по особым поручениям МИД РФ Григория Машкова, который назвал HIMARS «прямой угрозой национальным интересам России», «подрывающей стабильность в мире». А министр иностранных дел Сергей Лавров даже назвал просьбы Киева о поставках таких систем «прямой провокацией, нацеленной на вовлечение других стран» в войну в Украине.

О причинах такой реакции на поставки HIMARS корреспонденту «Голоса Америки» Евгению Комарову рассказал бывший верховный главнокомандующий (1997 – 2000) союзными силами США и НАТО в Европе (SACEUR), ветеран войны во Вьетнаме, генерал в отставке Уэсли Кларк (Wesley Clark).

Генерал Кларк: Сейчас российские вооруженные силы значительно превосходят украинские в артиллерии. У русских намного больше артиллерийских орудий, залповых систем «Град», реактивных систем большой дальности «Смерч» и «Ураган», но главное – больше боеприпасов к ним. У Украины нет ни одной из больших огнеметных систем, которые использует Россия, хотя она располагает определенным количеством таких же советских реактивных систем. Но проблема не столько в их дальнобойности или даже в их числе, сколько в количестве подходящих боеприпасов: у России их намного больше, и значит они могут вести более плотный огонь.

Помощь США и союзников с тяжелой артиллерии, включая и 155-мм гаубицы, и HIMARS M-142, абсолютно необходима для того, чтобы помочь Украине выжить на поле боя. Впрочем, даже с обещанным количеством систем и боеприпасов Украина все равно остаётся в невыгодном положении с точки зрения огневой мощи относительно России.

«Голос Америки»: То есть США не в состоянии по понятным причинам поставлять в Украину боеприпасы для старых советских реактивных систем залпового огня и поэтому вынуждены предоставить им свои собственные системы вместе со снарядами?

Генерал Кларк: У некоторых стран-членов НАТО в Восточной Европы есть запас боеприпасов, которые нужны Украине, и они ими делятся, но эти запасы ограниченны, как и производственные мощности — по сравнению с тем, что имеется у России. Именно поэтому я не вижу большой проблемы в том, что сейчас будут поставлены лишь четыре установки HIMARS. Конечно, хотелось бы иметь намного больше, но в настоящее время они не производятся и в США. Как и в случае с зенитными ракетами Stinger, мы должны запустить производство вновь, чтобы срочно восполнить то, что отправляется в Украину, и иметь определенный резерв на складах. Это не происходит мгновенно. Надеюсь, что мы сможем поставить Украине несколько десятков таких пусковых установок, а может и больше. Четыре — это начало.

«Голос Америки»: Что Вы можете сказать о Multiple Launch Rocket System (MLRS) М-270? Были сообщения о возможности поставок и этих установок.

Генерал Кларк: О поставках этих систем на гусеничном ходу речь не идёт. Да, они доступны, но там старая система слежения, и они требуют гораздо более сложного технического обслуживания, большого запаса запчастей. Да, они могут запускать больше ракет в одном залпе, но для них требуются другие транспортные средства, совсем другой логистический пакет. Я уверен, что администрация США должна работать над созданием и предоставлением этого пакета, но на данный момент эта проблема не решена.

Когда армия США закупает для себя тот или иной вид вооружения, речь всегда идет о конкретном и ограниченном объёме продукции: армия знает, сколько систем ей нужно. Уровень закупок рассматривается на несколько лет вперёд и связан с возможностями основного производства, выпуска запчастей, обучения, обслуживания на полевом уровне и так далее. По каждой из новых систем существует полная программа производства и внедрения; она привязана к количеству, которое заказано, и к темпам производства, которые в большинстве случаев иные, чем в чрезвычайных обстоятельствах военного времени.

«Голос Америки»: Сколько времени займёт у Украины подготовка боевых расчётов для М-142?

Генерал Кларк: Для HIMARS потребуется пара недель, а вот для других систем это могло бы занять больше времени: для систем на гусеничном ходу, которые вы упомянули, может потребоваться от четырех до шести недель.

«Голос Америки»: Как изменится тактика подразделений украинских Вооруженных сил на поле боя после получения HIMARS?

Генерал Кларк: Я не уверен, что тактика изменится, но системы большей дальности позволят украинским силам держаться дальше от линии соприкосновения и выйти из зоны досягаемости российских артиллерийских орудий и реактивных систем «Град», «Ураган», «Смерч», в то же время сохраняя возможность поразить их своим огнём.

«Голос Америки»: Как вы оцениваете ситуацию на фронтах спустя сто дней после начала российской агрессии в Украину?

Генерал Кларк: Украинские вооруженные силы проделали невероятно смелую и компетентную работу по отражению российских атак на Киев и смогли добиться определенного прогресса вокруг Харькова, а теперь и в районе Херсона. Однако без эквивалентной численности и качества вооружений украинцам будет очень трудно отстоять Донбасс, контратаковать и очистить от российской оккупации свою территорию. У них не хватает обученных подразделений и, что более важно, у них недостаточно необходимой техники: артиллерийских орудий, танков, радаров. У Украины почти нет ни истребительной авиации, ни штурмовиков.

Украинские военные мужественно сражаются в меньшинстве и сдерживают российские силы. Но вопрос, как долго они смогут сохранять свою боеготовность, будет висеть в воздухе всё время, пока у них нет численного превосходства. Возможно, российские артиллерийские системы не так хороши, как западные, но в конце концов, день за днем, снаряд за снарядом, взрыв за взрывом, они приносят свой разрушительный результат. Украинцам приходится постоянно передислоцироваться, находить способы выйти из-под вражеского огня, вести более мобильную войну.

Можно ли в этих условиях вынудить русских отступить, используя их слабые места? Что ж, это можно сделать. Но опять же — у украинцев пока нет достаточного количества бронетехники и самоходной артиллерии, чтобы сделать это так эффективно, как хотелось бы.

«Голос Америки»: Вы согласны с точкой зрения, что цели на российской территории, позади государственной границы, не должны сегодня являться законными военными целями для украинской армии?

Генерал Кларк: Соединённые Штаты заявили, что пытаются предотвратить войну НАТО с Россией. Но, может быть, Россия хочет этого? Похоже, что да. Я считаю, что цели Москвы простираются на самом деле далеко за пределы Украины: и сам альянс НАТО окажется в опасности, если Украина не получит полной поддержки и не сможет остановить и отбросить назад Путина.

Но именно по этому вопросу сейчас и есть определенный диссонанс внутри западной коалиции. Некоторые союзники не считают, что находятся в опасности, тогда как другие – Польша, страны Балтии – хорошо осведомлены о потенциальных проблемах, которые может создать им Москва.

Мы еще не знаем, как эта война завершится, но мы определенно хотим, чтобы она закончилась.