До Волині наблизилась військова техніка Білорусі: чи є реальна загроза

Колона білоруської військової техніки наблизилась до кордону з Волинською областю. У Дрогичині помітили, зокрема, 6 БТР і один МАЗ.

Про це повідомили на Telegram-каналі видання “Берарускі Гаюн”.

2 червня колону помітили в Дрогичині, а 3 червня об 11:35 техніка рухалась у Кобринському районі від Борисівки до Дивина, а звідти — до кордону з Україною.

О 12:45 колона рухалась від кордону з Україною до Кобрина. Ідеться про 2 БТР і МАЗ, за якими їхали 6 БТР і МАЗ.

Український політик і громадський діяч Борислав Береза прокоментував цю інформацію, процитувавши офіцера ЗСУ, який служить на цьому напрямку.

“Навіть на підставі стародавньої методики Бльоха і на знанні того, що маємо на цій ділянці, можна впевнено говорити, що час функціонування цієї військової групи буде обраховуватися хвилинами після перетину кордону, за найоптимістичнішого сценарію”, — ідеться на Telegram-каналі Берези.

Нагадаємо, у Міністрестві оборони Білорусі вчергове заявили про “наростальну загрозу для республіки”, з боку США та їхніх союзників.

Зазначимо, що Росія планувала військове вторгнення до Білорусі після фальсифікації президентських виборів, щоб придушити народні протести.

Як відомо, на тлі повного провалу наступу військ Російської Федерації Москва намагається схилити білоруських військових до участі у війні з Україною та обіцяє грошове забезпечення у розмірі $1000-1500 на місяць.

Крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав умови, за яких Білорусь може приєднатися до Росії у війні проти України. Це нібито станеться лише при прямій загрозі проти країни.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Російська Федерація планує низку авіаударів по населених пунктах у Білорусі вздовж кордону України, щоб змусити Мінськ підтримати військове вторгнення в Україну.