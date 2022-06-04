Блинкен: «Мир стал свидетелем мужества и решимости народа Украины»

В своем заявлении по поводу 100 дней со дня начала агрессии Москвы против Украины госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что за эти месяцы «мир стал свидетелем мужества и решимости народа Украины, сражающегося за свою страну».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США с конца февраля «предоставили более 6,3 миллиарда долларов помощи Украине в области безопасности, а также в гуманитарной и экономической областях».

Энтони Блинкен процитировал президента США Джо Байдена: «Наша цель проста: Соединенные Штаты хотят видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии».

«Ни США, ни наши союзники и партнеры не стремятся затянуть войну, чтобы причинить боль России, — отметил Блинкен. — Мы очень уважаем граждан России, которые нам не враги и заслуживают лучшего будущего, чем то, что принесет продолжение войны и усиление репрессий».

«Мы вновь призываем президента Путина немедленно положить конец этому конфликту и всем страданиям и глобальным потрясениям, вызванным развязанной им войной», — заявил госсекретарь.

Обращась к украинцам, Энтони Блинкен подчеркнул: «Мы поможем вам защитить ваш суверенитет и территориальную целостность, и мы поможем вам восстановить (страну), когда эта война закончится. Украина победит».