Американський генерал Болдуін закликає терміново передати Україні винищувачі

Генерал-командувач Національної гвардії Каліфорнії Девід Болдуін закликав американських та інших західних чиновників розглянути можливість якомога скоріше передати Україні винищувачі.

Про це пише POLITICO, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на «Українську правду».

«МіГи – найкраще негайне рішення для підтримки українців, але американські чи західні винищувачі – це також варіанти, які слід вивчити якнайшвидше», — зазначив він.

Болдуін заявив журналістам, що американські військові чиновники співпрацюють з українськими колегами над запитом Києва до західних країн щодо винищувачів, щоб допомогти відбити вторгнення Росії.

За його словами, є багато хорошого в тому, що Україна зацікавлена у МіГах, адже її пілоти вміють ними керувати. Але якщо українці збираються використовувати літаки західного типу, то постає питання щодо кількості, типів літаків, які можуть бути зараз доступні.

«Ми спочатку спрямовуємо їх на ці МіГи, але також обговорюється, які літаки знадобляться в майбутньому (у середньостроковій перспективі, протягом наступних шести місяців до року, а потім і в довгостроковій перспективі) – які можливості систем, які літаки були б ефективними, доступними та посильними для них», — продовжує він.

За словами Болдуіна, члени Нацгвардії Каліфорнії мають давні стосунки з українськими військовими – вони тренуються разом у Східній Європі в рамках державного партнерства з 1990-х років.

Відколи Росія вторглася в Україну 24 лютого, члени гвардії також допомагали складати запити Києва до Пентагону щодо озброєння, яке Україна могла би використовувати проти російських сил.

Болдуін зазначив, що члени Каліфорнійської гвардії, зокрема пілоти, щодня спілкуються з українськими солдатами та льотчиками, щоб ділитися тактикою та ідеями.