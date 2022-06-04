ЄС розпочав роботу над сьомим пакетом санкцій проти Росії

У Міністерстві закордонних справ Польщі повідомили, що Євросоюз вже приступив до роботи над новим пакетом санкцій проти Росії
Про це заявив заступник міністра Павло Яблонський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.
«Санкції повинні бути ще жорсткішими — в контексті того газу, який Росія ще може продати, в контексті відключення всіх російських банків від системи SWIFT. Я говорю в основному про Газпромбанк, — заявив він.
За його словами, необхідно запровадити ембарго на технології, які Росія може використовувати у промисловості.
Яблонський наголосив, що необхідно конфіскувати російські активи в ЄС.
Leave a Reply