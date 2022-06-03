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Зеленский предрек «мрачные времена» в случае победы России

Президент Украины обвинил Путина в том, что он «хочет уничтожить любую свободу в Украине и Европе»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия одержит верх в войне в Украине, «мрачные времена настанут для всех» в Европе.

Обращаясь к депутатам парламента Люксембурга по видеосвязи, Зеленский сказал: «Если мы победим в этой войне, все европейцы смогут и дальше пользоваться своей свободой».

«Но если один человек, который хочет уничтожить любую свободу в Украине и Европе, одержит верх, то мрачные времена настанут для всех на континенте», – добавил он, имея в виду президента России Владимира Путина.

3 июня, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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