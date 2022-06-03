За 100 днів повномасштабної війни в Україні рашисти знищили 24 тис. км доріг та 300 мостів

Про це інформує в фейсбук Укравтодор.

«За 100 днів війни зруйновано 24 тисячі км доріг та три сотні мостів.

Ворог не припиняє нищити нашу інфраструктуру, але країна продовжує жити та відбудовуватися в умовах війни.

Ми поставили на паузу всі масштабні проєкти Великого будівництва, натомість працюємо на критично важливих маршрутах та «дорогах життя», – йдеться в повідомленні.

Водночас робітники продовжують працювати. 2 червня відкрили рух ділянкою траси Н-31 на Дніпропетровщині – це майже 30 км автошляху Полтава – Київ. Вже відновлено рух по «Варшавській трасі» з Києва до Ковеля, тут були знищені три мости.

На звільнених територіях забезпечили проїзд 39 тимчасовими переправами на дорогах до Києва, Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Харкова, Чернігова, Сум і Миколаєва.

«Відкрили рух для вантажівок по трасі М-06 Київ-Чоп. Поруч зі зруйнованим мостом у перші тижні деокупації, у Стоянці звели тимчасову переправу для легкового транспорту, але вантажівкам доводилось об’їжджати зайві кілометри. Наразі транспорт може рухатись відновленим лівим проїздом мосту», – додають в Укравтодорі.

Також агентство продовжує розчищення і прибирання доріг від техніки, сміття та бруду, вже вивільнили 930 км шляху.