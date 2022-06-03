В Украине погиб первый французский доброволец

Министерство иностранных дел Франции официально подтвердило гибель французского военного-добровольца, сражавшегося на стороне Украины. По данным радио Europe1, он получил смертельные ранения в результате артиллерийского огня под Харьковом. Всего, по данным издания, на стороне Украины сейчас воюют около 150 добровольцев из Франции.

После вторжения России минобороны Украины сформировало специальное подразделение — Интернациональный легион для иностранных добровольцев, пожелавших принять участие в защите страны от российской агрессии. Би-би-си уже сообщало о гибели, как минимум, одного британского и одного американского гражданина, воюющих в Интернациональном легионе.