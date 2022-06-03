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Саудовская Аравия согласилась заменить российскую нефть

Саудовская Аравия дала понять западным союзникам, что готова увеличить добычу, если российские поставки на мировой рынок существенно сократятся из-за санкций. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на пятерых человек, знакомых с обсуждением этого вопроса.

Кроме того, президент США Джо Байден может посетить королевство в июне в рамках поездки на саммит НАТО и «большой семерки», рассказали Bloomberg знакомые с ситуацией люди. Ранее о возможном визите Байдена в Эр-Рияд и переговорах, которые с саудитами ведут его старшие советники, сообщал Axios.

По словам источников издания, в Эр-Рияд были отправлены двое старших советников Белого дома, которым поручено добиться от саудитов как можно больше баррелей, чтобы снизить цены на бензин в США и помочь Западу ввести широкие санкции против России.

Цена нефти Brent, которая устойчиво растет с середины мая и в понедельник достигала $122 за баррель, на этих новостях упала до $112,8 (закрытие в среду состоялось на отметке $116,29). К 11:00 мск цена немного поднялась — до $113,9.

До сих пор Саудовская Аравия не реагировала на призывы американских политиков ускорить наращивание добычи. Страны ОПЕК+ продолжают следовать своему плану ежемесячно увеличивать квоты на 400 000 баррелей в сутки, однако многие страны в последние месяцы эти квоты не выбирают. Нехватка сырой нефти и особенно нефтепродуктов в ситуации, когда мировая экономика продолжает восстанавливаться после пандемии, ведет к росту цен, стимулируя и без того высокую инфляцию. Цены на топливо на заправках в США, например, находятся на рекордных уровнях.

Но решение Евросоюза ввести эмбарго на российскую нефть сильно осложняет ситуацию. Особенно опасно для рынка решение ЕС и Великобритании запретить страхование судов, перевозящих российскую нефть. Между тем члены британского рынка Lloyd’s of London страхуют около 95% танкеров в мире. Эти санкции могут существенно ограничить возможности России перенаправлять свой экспорт в другие регионы.

«В Саудовской Аравии осознают риски, и терять контроль над ценами — не в их интересах», — сказал FT человек, проинформированный о позиции саудовских властей.

После прихода к власти президента Байдена отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом были напряженными. Но несколько визитов, которые в последние недели совершили высокопоставленные американские чиновники, включая координатора Белого дома по ближневосточной политике Бретта Макгёрка и спецпосланника по энергетической политике Эймоса Хохстейна, помогли эти отношения улучшить, рассказал FT человек, знакомый с дипломатическими усилиями американцев.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, Саудовская Аравия в рамках налаживания связей с администрацией Байдена согласилась изменить свою публичную позицию в вопросе нефтедобычи, чтобы сдержать рост цен. Эр-Рияд также уверил американцев, что при необходимости готов и увеличить добычу, если на нефтяном рынке начнет ощущаться острый дефицит.

«Такие шаги находятся в области возможного в ответ на значительные позитивные сдвиги со стороны США», — сказал Али Шихаби, саудовский комментатор, знакомый с позицией руководства страны, об усилиях наладить отношения в преддверии визита Байдена.

По словам одного дипломата, обсуждалось даже немедленное увеличение добычи Саудовской Аравией и ОАЭ, о котором может быть объявлено на сегодняшнем заседании ОПЕК+. Но никаких решений пока не принято, картель и его партнеры могут пока продолжить действовать по старому плану, сказал он FT. Вместе с тем, по его словам, увеличение добычи, намеченное на сентябрь, может быть перенесено на июль и август; но страны ОПЕК+ должны одобрить такое изменение.

Изменение позиции Саудовской Аравии пока не означает разрыва отношений с Москвой. «Несмотря на то, что США и Саудовская Аравия движутся к восстановлению добрых отношений, королевство не собирается поворачиваться спиной к России», – говорит Амрита Сен, основатель и главный нефтяной аналитик Energy Aspects.

3 июня, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина

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