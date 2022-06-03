Росіяни обстріляли Миколаївщину: поранено 23 людей і пошкоджено будинки

Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.

«Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося Миколаївському та Баштанському районам. Обстріли зафіксовані в Березнегуватській, Галіцинівській, Інгульській, Широківській та інших громадах. Пошкоджено будівлі приватних підприємств, адмінбудівлі та житлові будинки», — зауважила вона.

Крім того, окупанти хаотично обстрілюють житлові райони Миколаєва.

«Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 23 людини. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу», — наголосила вона.

Станом на ранок 3 червня в миколаївських лікарнях перебуває 260 людей, постраждалих від російських обстрілів Також 36 українців отримали допомогу амбулаторно.