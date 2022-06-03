Росіянам не вистачить сил на захоплення Донецької області після боїв за Сєвєродонецьк, — ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що наразі загарбники націлені захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, аби командування РФ могло відзвітувати своїм громадянам про «визволення» усієї Луганської області.

Проте в окупаційних військ навряд чи будуть сили, необхідні для захоплення всієї території Донецької області після подальших втрат навколо Сєвєродонецька.

«Російські сили, очевидно, обмежені рельєфом місцевості на Донбасі і продовжуватимуть стикатися з проблемами при форсуванні річки Сіверський Донець, щоб завершити оточення Сєвєродонецьк-Лисичанськ і просуватися далі на захід від Лиману в напрямку Слов’янська через Райгородок», — йдеться в повідомленні.

Аналітик зауважили, що військове керівництво РФ продовжує відчувати ускладнення з достатнім формуванням сил та підтриманням морального духу мобілізованого особового складу.

Примусова мобілізація навряд чи створить значну бойову міць та загострить низький моральний дух та погану дисципліну у російських та довірених підрозділах.

«2 червня 113 полк так званої ДНР опублікував відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна, в якому примусово мобілізовані воїни скаржаться, що всю війну провели на передовій у Херсоні без їжі та ліків, а мобілізаційні комітети не проводили необхідних медичних оглядів», — йдеться в повідомленні.

Як повідомили в Інститут, росіяни поступово просувалися навколо Авдіївки. А українські контрнаступи на північному заході Херсонської області відкинули російські війська на східний берег річки Інгулець і, ймовірно, продовжуватимуть порушувати російські наземні лінії зв’язку вздовж траси Т2207.

«Кремль продовжував проводити непослідовні окупаційні заходи на півдні України, що підтверджує як потужний опір українців, так і «імовірну нерішучість Кремля щодо того, як інтегрувати окуповану територію», — додали аналітики.