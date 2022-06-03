РФ воює, як у Середньовіччі, скоюючи звірства проти цивільних, — США в ОБСЄ

Про це пише Укрінформ.

«15 тижнів жорстокості. 15 тижнів звірств. 15 тижнів насильства, з такою кількістю повідомлень про страти, примусові депортації, зґвалтування, фільтраційні табори та руйнування, що стає важко повністю зрозуміти масштаб різанини, яку здійснює російська федерація. І після 15 довгих тижнів досі немає краю тим жахам, які росія навмисно чинить проти цивільного населення України», — наголосив Майкл Карпентер.

За словами американського постпреда, Росія воює, ніби в епоху Середньовіччя, хоча має багато сучасного озброєння.

«Росія має багато сучасної зброї війни: крилаті ракети, які пролітають сотні миль, влучаючи у ціль з дивовижною точністю. Вона має точні керовані боєприпаси, які можна запускати з повітря, з моря та суходолу. Але чому ця війна ведеться так, ніби ми живемо у Середньовіччя? Чому так багато цивільних зазнають жахів війни?» — зауважив дипломат.

Він додав, що такі звірства можна пояснити тільки тим, що РФ прагнула змусити цивільних тікати зі своїх осель, щоб позбутися міцевих мешканцях на захоплених територіях. Майкл Карпентер назвав іще однією середньовічною тактикою викрадення ресурсів у окупаваних населених пунктах і примус людей тікати.

«Садистські звірства та дуже цілеспрямований процес «фільтрації» цілком можуть мати мету. Особливо, якщо цією метою є заперечення самої концепції української державності в районах, які РФ зараз контролює, аби легше поглинути ці частини України», — зазначи потпред США.