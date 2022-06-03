Путин прошел курс лечения от рака и пережил покушение — СМИ

Президент России Владимир Путин в апреле прошел курс лечения от прогрессирующей формы рака. Это утверждает в четверг, 2 июня, американский еженедельный журнал Newsweek. Издание ссылается на трех представителей американской разведки, ознакомившихся с четвертым засекреченным докладом разведсообщества США от конца мая. По данным издания, из отчета также следует, что в марте на Путина было совершено покушение.

«Хватка Путина сильна, но уже не абсолютна», — уверяет один из собеседников Newsweek. «За все время его правления в Кремле никогда не было такой интенсивной борьбы, все чувствуют, что конец близок», — полагает он.

«Изоляция Путина повысила уровень спекуляций»

В то же время все три источника — представитель Управления директора Национальной разведки США (ODNI), отставной старший офицер ВВС и сотрудник разведуправления Пентагона (DIA) — предупреждают, что изоляция российского лидера затрудняет для американских спецслужб точную оценку состояния здоровья Путина.

«Один из лучших источников нашей развединформации — контакты (президента РФ. — Ред.) с третьими лицами — в значительной степени иссяк в результате войны в Украине», — констатировал сотрудник DIA. «У Путина было мало встреч с иностранными лидерами», — отметил он, добавив, что это отсекает доступ к информации, которую иногда можно получить при личных встречах. «Изоляция Путина, таким образом, повысила уровень спекуляций», — признал он.

«Стремление принять желаемое за действительное»

«Мы должны помнить о том, какое влияние имеет стремление принять желаемое за действительное», — в свою очередь предостерег старший офицер ВВС. «Мы усвоили — а, возможно, и не усвоили — этот трудный урок в ситуации с Усамой бен Ладеном и Саддамом Хусейном», — добавил он.

За последние месяцы, на фоне войны в Украине в СМИ неоднократно появлялись cпекуляции о возможном ухудшении состояния здоровья Путина. В частности, в начале апреля расследовательское издание «Проект» написало, что российского президента нередко посещает врач, специализирующийся на хирургическом лечении раковых заболеваний. По его данным, только в Сочи он прилетал к Путину не менее 35 раз.