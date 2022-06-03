Послы стран ЕС утвердили шестой пакет санкций против России

Постпреды стран ЕС утвердили шестой пакет санкций против России в связи с её вторжением в Украину, предусматривающий частичное эмбарго на российскую нефть.

Как сообщает корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода, в окончательный вариант санкционного списка не вошёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Официально новый пакет санкций, как ожидается, будет опубликован в штаб-квартире Европейского союза в пятницу.

Помимо эмбарго на поставки нефти морским путём, которое должно вступить в силу к концу года, он предусматривает отключение Сбербанка от SWIFT и расширение санкционного списка физических и юридических лиц.

Шестой пакет санкций обсуждался с конца апреля.

Наибольшие споры вызвало нефтяное эмбарго. Венгрия активно выступала против запрета импорта трубопроводной нефти и в конце концов добилась своего. 30 мая было объявлено, что участники саммита ЕС согласовали – в рамках шестого пакета санкций – эмбарго на импорт российской нефти, но под давлением Будапешта запрет пока будет частичным и затронет только поставки по морю.

Венгрия, а также Словакия и Чехия продолжат получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Однако, даже с учётом этого исключения для трёх стран, импорт российской нефти в Евросоюз к концу года может сократиться на 90%.

На исключении из предлагавшегося списка патриарха Кирилла также настаивала Венгрия. Об этом ранее сообщало агентство Bloomberg.

О подготовке Евросоюзом ограничительных мер против патриарха Кирилла СМИ сообщили в начале мая. Ввести санкции предложила Литва, указывая на ряд высказываний патриарха, которые можно интерпретировать как поддержку войны.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель указывал, что в рамках шестого пакета санкций планируется ввести санкции против лиц, «распространяющих дезинформацию», пишет РБК.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого называют пророссийским политиком, тогда говорил, что его страна не поддержит включение в санкционный список главы РПЦ, назвав это проблемой свободы вероисповедания.

Имена тех, кто, в отличие от Кирилла, был включён в список, пока не известны. На данный момент санкции ЕС введены почти против тысячи российских граждан.