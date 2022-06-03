Польща збудувала 120 кілометрів огорожі на кордоні з Білоруссю

Польща вже збудувала 120 кілометрів загороджень на кордоні з Білоруссю.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив заступник глави МВС й адміністрації Польщі Мацей Вонсік.

“Ми вже завершили будівництво 120 км загородження на кордоні з Білоруссю. Як ми передбачали, будівельні роботи мають завершитися до кінця місяця!”,- йдеться в його дописі.

Нагадаємо, що Польща почала будувати велику огорожу на кордоні з Білоруссю. Стіна матиме 5,5 метрів у висоту, а її протяжність становитиме 186 кілометрів.

Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні. Від початку кризи у серпні минулого року польсько-білоруський кордон намагалися нелегально десятки тисяч іноземців з Близького Сходу та країн Африки.