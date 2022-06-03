ООН: Число беженцев из Украины приблизилось к 7 млн человек

С начала войны с Россией границу Украины с соседними странами пересек 6 983 041 беженец. Об этом сообщает в пятницу Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) со ссылкой на данные различных источников по ситуации вокруг миграционного кризиса в Украине.

По данным УВКБ, более половины граждан Украины, покинувших страну с 24 февраля, находятся в Польше — 3 690 089 беженцев.

В дополнение к этим цифрам УВКБ ООН сообщило, что в период с 18 по 23 февраля в Россию из Донецкой и Луганской областей Украины проследовало 105 тыс. человек.

Кроме того, по данным УВКБ ООН, с 28 февраля в Украину вернулся 2 388 941 гражданин.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин в телеобращении объявил о начале специальной военной операции на Донбассе на востоке Украины.

«Цель операции — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — заявил Путин.