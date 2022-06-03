Китай готовий допомогти Росії, але боїться санкцій – The Washington Post

З початку війни в Україні Росія просила допомоги в Китаю, який хотів би допомогти, але уникнувши західних санкцій.

Джерело: The Washington Post із посиланням на поінформовані джерела

Деталі: Видання зазначає, що Москва за останній час принаймні двічі тиснула на Пекін з проханням запропонувати нові форми економічної підтримки.

Джерела не вказали особливостей запитів Росії, але один чиновник сказав, що йшлося про «торгівельні зобов’язання», а також фінансову та технологічну підтримку, здійснення яких загрожує Китаю санкціями США та інших країн.

«Китай чітко висловив свою позицію щодо ситуації в Україні та щодо незаконних санкцій проти Росії, – сказало джерело. – Ми розуміємо скрутне становище (Москви – ред.), але не можемо ігнорувати і власну ситуацію в цьому діалозі. Китай завжди діятиме в інтересах китайського народу».

За словами джерел, президент Китаю Сі Цзіньпін доручив своїм найближчим радникам знайти способи фінансової допомоги Росії, але без порушення санкцій.

«Те, що Китай намагається зробити, – це бути з Росією, публічно сигналізувати про нейтралітет і не бути скомпрометованим у фінансовому плані, – сказав американський чиновник. — Багато з цих цілей суперечливі. Важко виконувати їх одночасно».