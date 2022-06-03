Кількість поранених дітей за час повномасштабної війни РФ проти України зросла до 463

Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

«Більше ніж 724 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 3 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося — 261. Зросла кількість поранених — 463», — зауважили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні, тому що їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постаждало в Києві — 16, Донецькій області — 187, Київській — 116, Харківській — 112, Чернігівській — 68, Луганській — 52, Херсонській — 52, Миколаївській — 47, Запорізькій — 29, Сумській — 17, Житомирській — 15.

Стало відомо про трьох поранених дітей у Маріуполі на Донеччині.

«Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. При цьому 182 з них зруйновано повністю», — зазначили ювенальні прокурори.