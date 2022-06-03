Глава МЗС Німеччини: Путіна не зупинити словами, потрібна зброя

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у колонці до 100 днів повномасштабного вторгнення Росії закликала надавати зброю Україні, щоб зупинити Путіна і знищити загрозу нової агресії Росії.

Колонка Бербок опублікована у виданні Bild, повідомляє «Європейська правда».

Глава МЗС Німеччини відзначила, що після 100 днів війни президент Росії Владімір Путін змінив свою стратегію, «але пекло продовжується».

«Саме тому він тепер стріляє із безпечної відстані. Село за селом, місто за містом. Спочатку йде дощ із бомб та артилерії, потім танки котяться рівно виголеною землею. Путін розраховує на наполегливість та наше виснаження. І на кожне село чекає доля Бучі», — заявила Бербок.

Міністр зазначила, що наступ на Україну також спрямований проти європейського миропорядку, «життя у свободі» у Вільнюсі, Кракові та Потсдамі, тому європейці виступають єдиним фронтом проти жорстокої російської загарбницької війни.

Окремо вона наполягла на постачанні озброєння Україні.

«Саме тому ми маємо продовжувати підтримувати Україну прямо зараз. Навіть зброєю, бо Путіна словами не зупинити», — зазначила глава МЗС Німеччини.

Бербок підкреслила, що Німеччина зобов’язана діяти як найбільша країна в ЄС, «навіть якщо це важко».

«Поки Україна не у безпеці, не у безпеці і Європа. Якщо в Україні не зупинити Путіна, завжди є загроза нової агресії. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Поки не залишиться жодної Бучі. Щоб те, що ми сприймаємо як належне, знову стало нормальним для людей в Україні: життя у свободі», — зазначила глава МЗС Німеччини.