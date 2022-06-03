Генсек НАТО: в Україні йде «війна на виснаження», яка закінчиться за столом переговорів

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з президентом США Джо Байденом,передає CNN.

Україна як і раніше потребує підтримки альянсу, сказав він.

«Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто повинні бути готові до довгострокової перспективи. Це перетворилося на «війну на виснаження», в якій українці платять високу ціну, але Росія зазнає великих втрат», — наголосив Столтенберг.

За його словами, теми переговорів тісно пов’язані з ситуацією на фронті.

«Ми маємо підтримати їх, допомогти їм, щоб вони могли досягти найкращого вирішення цього конфлікту», — додав генсек НАТО.