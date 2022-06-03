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Генсек НАТО: в Україні йде «війна на виснаження», яка закінчиться за столом переговорів

Єнс Столтенберг

Війна на українській території закінчиться за столом переговорів, проте треба бути готовими до тривалої «війни на виснаження»

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з президентом США Джо Байденом,передає CNN.

Україна як і раніше потребує підтримки альянсу, сказав він.

«Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто повинні бути готові до довгострокової перспективи. Це перетворилося на «війну на виснаження», в якій українці платять високу ціну, але Росія зазнає великих втрат», — наголосив Столтенберг.

За його словами, теми переговорів тісно пов’язані з ситуацією на фронті.

«Ми маємо підтримати їх, допомогти їм, щоб вони могли досягти найкращого вирішення цього конфлікту», — додав генсек НАТО.

3 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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