Держатели российских евробондов потребовали объявить дефолт по облигациям России

В среду группа инвесторов пришла к выводу, что в Россия не выплатила проценты по суверенным облигациям на сумму около 1,9 миллиона долларов США. Это приблизило страну к первому крупному дефолту по внешнему долгу за более чем столетие.

Комитет по кредитным деривативам Европы, Ближнего Востока и Африки (Credit Derivatives Determinations Committee EMEA) сообщил на своем сайте, что Россия не исполнила в полном объеме обязательства по суверенным еврооблигациям.

Комитет, 14 членов которого включают Citibank, Bank of America, Deutsche Bank, Elliot Management и PIMCO, согласился с тем, что неуплата произошла 19 мая, а запрос от держателей облигаций на поиск решения был подан 26 мая.

Срок погашения международных облигаций России 2022 года наступил 4 апреля, а выплата основной суммы долга и процентов, причитающихся при погашении, была произведена только 2 мая.

По мнению некоторых инвесторов, дефолт России по другим долговым обязательствам выглядит неизбежным после того, как в конце мая Минфин США решил не продлевать лицензию, которая позволяла кредиторам получать платежи от России, несмотря на финансовые санкции.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил в прошлом месяце, что Москва будет обслуживать свои внешние долговые обязательства в рублях, если Соединенные Штаты заблокируют другие варианты, и не будет объявлять дефолт, поскольку у нее есть средства для оплаты. Однако не все облигации допускают оплату в рублях.

Россия заявила, что может распространить схему, используемую при оплате газа, на держателей суверенных облигаций, позволив инвесторам еврооблигаций открывать российские валютные и рублевые счета. Деньги будут направляться через российский Национальный расчетный депозитарий (НРД), который не находится под санкциями Запада.

До вторжения в Украину у России было почти 650 миллиардов долларов золотовалютных резервов, в то время как международный долг составлял 40 миллиардов долларов.