Байден призвал Конгресс ужесточить контроль за оборотом оружия в стране

Президент Джо Байден в четверг призвал Конгресс запретить штурмовое оружие, расширить систему проверки биографических данных покупателей пистолетов, ружей и винтовок, а также принять другие разумные меры по контролю над огнестрельным оружием в связи с целой серией случаев массовой стрельбы, произошедших за последний месяц в Соединенных Штатах.

Обращаясь с речью из Белого дома, которая транслировалась в телеэфире, Байден спросил у американцев, ошеломленных недавними трагедиями в Ювалде, Талсе и Буффало, сколько еще потребуется времени для того, чтобы изменить законодательство об обороте оружия в Америке.

Президент призвал к ряду мер, против которых исторически всегда выступали республиканцы в Конгрессе, включая запрет на продажу штурмового оружия или, если это невозможно, повышение минимального возраста для покупки этого оружия с 18 до 21 года, а также отмену закона, защищающего производителей оружия от судебных преследований за насилие, совершенное людьми, имевшими при себе оружие.

«Мы не можем снова подвести американский народ», – сказал Байден, настаивая на том, чтобы республиканцы разрешили вынести на голосование законопроекты, предусматривающие меры по контролю над оборотом оружия.

В Соединенных Штатах, где уровень смертей от огнестрельного оружия выше, чем в любой другой богатой стране на Западе, в последние недели произошли случаи массовой стрельбы в штатах Нью-Йорк, Техас и Оклахома.

Законодатели рассматривают меры по расширению проверок биографических данных и введению «красных флажков», которые позволят сотрудникам правоохранительных органов отбирать оружие у людей, страдающих психическими заболеваниями. Но почти все новые меры сталкиваются с серьезными препятствиями со стороны республиканцев, особенно в Сенате, а инициативы по запрету штурмового оружия не имеют достаточной поддержки для продвижения.

Несмотря на политические проблемы, Байден призвал Конгресс действовать.

«После “Колумбайнa” была “Сэнди Хук”, после Чарльстона, после Орландо, после Лас-Вегаса, после Паркленда ничего не было сделано, — сказал Байден, перечислив громкие cлучаи массовой стрельбы только за последнее десятилетие. — На этот раз подобного не должно произойти».

Сторонники ужесточения законодательства по обороту оружия подталкивают Байдена к принятию более строгих мер, но Белый дом хочет, чтобы Конгресс принял закон, который имел бы более долгосрочное воздействие, чем любой указ президента.

Комитет Палаты представителей США в четверг уже начал работу над законопроектом, направленным на ужесточение национального законодательства об оружии, хотя у этой инициативы мало шансов на принятие Сенатом.

Вечернее выступление Байдена отчасти было направлено на то, чтобы этот вопрос оставался в центре внимания избирателей. За время своего президентского срока президент произнес всего несколько вечерних речей из Белого дома, в том числе одну о пандемии COVID-19 в 2021 году и одну о стрельбе в Техасе на прошлой неделе.

По данным некоммерческой исследовательской группы Gun Violence Archive, в 2022 году в США от насилия с применением огнестрельного оружия погибло более 18 000 человек, в том числе в результате убийств и самоубийств.

После стрельбы в Техасе Байден призвал страну противостоять мощному лобби сторонников оружия, которое поддерживает политиков, выступающих против принятия такого законодательства.

Сторонники ужесточения законов выразили осторожный оптимизм в отношении того, что законодатели могут объединиться вокруг некоторых мер по контролю над оружием. Если этого не случится, они планируют превратить эту инициативу в один из лозунгов на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс.