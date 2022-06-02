Велика Британія передасть Україні MLRS М270

В Міноборони Британії підтвердили передачу Україні ракетних систем MLRS М270.

Про це повідомили у CNN з посиланням на заяву міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Сполучене Королівство відправить в Україну реактивні системи залпового вогню, щоб допомогти захиститися від повномасштабної агресії Росії.

Британія надішле пускові установки M270, які здатні уражати цілі на відстані до 80 кілометрів (49,7 миль), створюючи «значне підвищення спроможності українських сил» у захисті своєї країни.

У заяві міністерства вказано, що передача озброєння була узгоджена з рішенням Сполучених Штатів надати Україні високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

«Велика Британія виступає на боці України та відіграє провідну роль у забезпеченні її героїчних військ життєво важливою зброєю, яка необхідна їм для захисту своєї країни», – сказав Воллес.

Міністр підкреслив, що від того, як змінюється тактика бойових дій Росії, повинна змінюватися й підтримка України.

«Високоефективні реактивні системи залпового вогню дадуть змогу нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого застосування росією далекобійної артилерії, яку путінські війська використовують без розбору, щоб зрівняти міста з землею», – уточнив міністр.

Він додав, що українські військові пройдуть відповідні навчання у Великій Британії, для того «щоб ефективність пускових установок була максимальною».